Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 398.192.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|398.192.203
|Türk Hava Yolları
|349.007.653
|Akbank
|128.913.694
|Koza Madencilik
|113.400.134
|ASELSAN
|103.675.525
|Ereğli Demir Çelik
|91.951.093
|Türk Telekom
|88.410.263
|Halkbank
|82.742.759
|Petkim
|82.138.838
|Sasa Polyester
|73.530.636
|İş Bankası (C)
|60.794.044
|Koç Holding
|58.136.043
|Kardemir (D)
|56.804.474
|Tüpraş
|48.012.183
|Vakıflar Bankası
|44.789.553
|Vestel
|38.960.802
|Bim Mağazalar
|28.989.049
|Koza Altın
|26.757.080
|Tekfen Holding
|25.536.387
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.461.354
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor
Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!
Google Finlandiya'daki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı
246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü