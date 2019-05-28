Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 398.192.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 398.192.203
Türk Hava Yolları 349.007.653
Akbank 128.913.694
Koza Madencilik 113.400.134
ASELSAN 103.675.525
Ereğli Demir Çelik 91.951.093
Türk Telekom 88.410.263
Halkbank 82.742.759
Petkim 82.138.838
Sasa Polyester 73.530.636
İş Bankası (C) 60.794.044
Koç Holding 58.136.043
Kardemir (D) 56.804.474
Tüpraş 48.012.183
Vakıflar Bankası 44.789.553
Vestel 38.960.802
Bim Mağazalar 28.989.049
Koza Altın 26.757.080
Tekfen Holding 25.536.387
Yapı ve Kredi Bank. 25.461.354
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:23 Kaynak: AA
Demir Çelik, Koza, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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