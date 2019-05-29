Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
17 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 344.811.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|344.811.688
|Türk Hava Yolları
|344.304.745
|Sasa Polyester
|167.544.304
|Petkim
|163.844.203
|Halkbank
|125.955.812
|ASELSAN
|125.612.487
|Akbank
|109.962.757
|İş Bankası (C)
|99.079.587
|Ereğli Demir Çelik
|88.002.982
|Koza Madencilik
|82.193.968
|Vestel
|78.248.945
|Vakıflar Bankası
|74.701.173
|Kardemir (D)
|69.470.637
|Tüpraş
|66.432.339
|Bim Mağazalar
|46.850.446
|Türk Telekom
|45.159.186
|Koç Holding
|43.812.042
|Turkcell
|34.971.266
|Tekfen Holding
|32.021.452
|Yapı ve Kredi Bank.
|30.487.101
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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