Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 355.221.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 355.221.813
Türk Hava Yolları 282.761.164
Halkbank 124.741.646
Akbank 105.212.204
Tüpraş 92.179.665
Kardemir (D) 88.410.498
ICBC Turkey Bank 83.770.249
İş Bankası (C) 82.976.960
Yapı ve Kredi Bank. 81.150.555
ASELSAN 62.565.441
Vakıflar Bankası 59.493.387
Petkim 51.650.635
Koza Madencilik 46.749.319
Sasa Polyester 44.164.764
Turkcell 38.541.312
Türk Telekom 36.190.770
Alarko Holding 32.803.599
Bim Mağazalar 29.035.695
Ereğli Demir Çelik 28.897.822
Vestel 27.865.214
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:24 Kaynak: AA
Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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