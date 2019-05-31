Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 355.221.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:24 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|355.221.813
|Türk Hava Yolları
|282.761.164
|Halkbank
|124.741.646
|Akbank
|105.212.204
|Tüpraş
|92.179.665
| Kardemir (D)
|88.410.498
| ICBC Turkey Bank
|83.770.249
| İş Bankası (C)
|82.976.960
| Yapı ve Kredi Bank.
|81.150.555
|ASELSAN
|62.565.441
|Vakıflar Bankası
|59.493.387
|Petkim
|51.650.635
| Koza Madencilik
|46.749.319
| Sasa Polyester
|44.164.764
|Turkcell
|38.541.312
|Türk Telekom
|36.190.770
| Alarko Holding
|32.803.599
| Bim Mağazalar
|29.035.695
|Ereğli Demir Çelik
|28.897.822
|Vestel
|27.865.214
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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