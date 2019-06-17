Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

28 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 551.198.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 551.198.557
Türk Hava Yolları 426.982.117
Petkim 187.928.228
Kardemir (D) 127.022.596
Aselsan 122.268.768
Akbank 121.737.303
Vakıflar Bankası 98.426.580
Yapı ve Kredi Bank. 96.398.572
Vestel 93.500.924
Türk Telekom 93.374.459
T. Halk Bankası 85.090.178
İş Bankası (C) 70.554.199
Koza Madencilik 65.093.943
Sasa Polyester 63.630.968
Koç Holding 50.799.729
Tüpraş 47.252.553
Ereğli Demir Çelik 40.213.964
Turkcell 33.257.092
Emlak Konut GMYO 30.651.337
İpek Doğal Enerji 24.784.747

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:28 Kaynak: AA
Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul
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