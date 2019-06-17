Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
28 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 551.198.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:28 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|551.198.557
|Türk Hava Yolları
|426.982.117
|Petkim
|187.928.228
|Kardemir (D)
|127.022.596
|Aselsan
|122.268.768
|Akbank
|121.737.303
|Vakıflar Bankası
|98.426.580
|Yapı ve Kredi Bank.
|96.398.572
|Vestel
|93.500.924
|Türk Telekom
|93.374.459
|T. Halk Bankası
|85.090.178
| İş Bankası (C)
|70.554.199
| Koza Madencilik
|65.093.943
| Sasa Polyester
|63.630.968
|Koç Holding
|50.799.729
|Tüpraş
|47.252.553
|Ereğli Demir Çelik
|40.213.964
|Turkcell
|33.257.092
|Emlak Konut GMYO
|30.651.337
|İpek Doğal Enerji
|24.784.747
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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