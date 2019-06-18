Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 550.233.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:21 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|550.233.670
|Türk Hava Yolları
|454.521.095
|İpek Doğal Enerji
|190.555.471
|Petkim
|183.404.926
|Vestel
|160.336.412
|Akbank
|160.291.599
|Halkbank
|137.524.620
| İş Bankası (C)
|130.598.750
|Yapı ve Kredi Bank.
|130.499.773
|Vakıflar Bankası
|120.949.405
|Ereğli Demir Çelik
|111.541.592
|ASELSAN
|107.151.982
|Koç Holding
|98.299.730
|Türk Telekom
|86.289.021
| Koza Madencilik
|84.057.217
|Kardemir (D)
|58.163.747
|Tüpraş
|55.267.188
|Pegasus
|42.657.915
|Turkcell
|36.508.870
|Bim Mağazalar
|35.637.245
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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