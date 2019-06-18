Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 550.233.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 550.233.670
Türk Hava Yolları 454.521.095
İpek Doğal Enerji 190.555.471
Petkim 183.404.926
Vestel 160.336.412
Akbank 160.291.599
Halkbank 137.524.620
İş Bankası (C) 130.598.750
Yapı ve Kredi Bank. 130.499.773
Vakıflar Bankası 120.949.405
Ereğli Demir Çelik 111.541.592
ASELSAN 107.151.982
Koç Holding 98.299.730
Türk Telekom 86.289.021
Koza Madencilik 84.057.217
Kardemir (D) 58.163.747
Tüpraş 55.267.188
Pegasus 42.657.915
Turkcell 36.508.870
Bim Mağazalar 35.637.245
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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