Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 720.105.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 720.105.734
Türk Hava Yolları 456.831.954
Kardemir (D) 231.786.416
Vestel 228.633.118
Akbank 196.186.818
Petkim 153.082.006
ASELSAN 143.434.056
Halkbank 132.968.599
İpek Doğal Enerji 128.770.313
İş Bankası (C) 117.343.532
Ereğli Demir Çelik 115.680.988
Vakıflar Bankası 105.064.059
Yapı ve Kredi Bank. 84.659.959
Koç Holding 68.774.631
Koza Madencilik 62.028.043
Pegasus 59.823.766
Türk Telekom 58.685.735
Tüpraş 53.035.506
Bim Mağazalar 44.352.928
Koza Altın 37.025.329
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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