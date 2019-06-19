Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 720.105.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:21 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|720.105.734
|Türk Hava Yolları
|456.831.954
|Kardemir (D)
|231.786.416
|Vestel
|228.633.118
|Akbank
|196.186.818
|Petkim
|153.082.006
|ASELSAN
|143.434.056
|Halkbank
|132.968.599
|İpek Doğal Enerji
|128.770.313
| İş Bankası (C)
|117.343.532
|Ereğli Demir Çelik
|115.680.988
|Vakıflar Bankası
|105.064.059
|Yapı ve Kredi Bank.
|84.659.959
|Koç Holding
|68.774.631
| Koza Madencilik
|62.028.043
|Pegasus
|59.823.766
|Türk Telekom
|58.685.735
|Tüpraş
|53.035.506
|Bim Mağazalar
|44.352.928
|Koza Altın
|37.025.329
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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