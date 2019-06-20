Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 800.908.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 800.908.240
Türk Hava Yolları 493.098.078
Akbank 223.169.597
Vakıflar Bankası 208.046.578
Kardemir (D) 188.842.702
Halkbank 183.312.112
İş Bankası (C) 153.443.193
Petkim 149.724.687
Tüpraş 133.634.563
Ereğli Demir Çelik 118.466.469
Koza Madencilik 112.971.207
Yapı ve Kredi Bank. 112.669.789
ASELSAN 77.673.974
Türk Telekom 74.155.416
Koç Holding 69.461.611
İpek Doğal Enerji 68.426.325
Koza Altın 68.135.513
Pegasus 63.842.380
Emlak Konut GMYO 41.839.109
Turkcell 41.677.119
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:22 Kaynak: AA
Ekonomi
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