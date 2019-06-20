Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
4 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 800.908.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|800.908.240
|Türk Hava Yolları
|493.098.078
|Akbank
|223.169.597
|Vakıflar Bankası
|208.046.578
|Kardemir (D)
|188.842.702
|Halkbank
|183.312.112
|İş Bankası (C)
|153.443.193
|Petkim
|149.724.687
|Tüpraş
|133.634.563
|Ereğli Demir Çelik
|118.466.469
|Koza Madencilik
|112.971.207
|Yapı ve Kredi Bank.
|112.669.789
|ASELSAN
|77.673.974
|Türk Telekom
|74.155.416
|Koç Holding
|69.461.611
|İpek Doğal Enerji
|68.426.325
|Koza Altın
|68.135.513
|Pegasus
|63.842.380
|Emlak Konut GMYO
|41.839.109
|Turkcell
|41.677.119
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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