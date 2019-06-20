(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 800.908.240 Türk Hava Yolları 493.098.078 Akbank 223.169.597 Vakıflar Bankası 208.046.578 Kardemir (D) 188.842.702 Halkbank 183.312.112 İş Bankası (C) 153.443.193 Petkim 149.724.687 Tüpraş 133.634.563 Ereğli Demir Çelik 118.466.469 Koza Madencilik 112.971.207 Yapı ve Kredi Bank. 112.669.789 ASELSAN 77.673.974 Türk Telekom 74.155.416 Koç Holding 69.461.611 İpek Doğal Enerji 68.426.325 Koza Altın 68.135.513 Pegasus 63.842.380 Emlak Konut GMYO 41.839.109 Turkcell 41.677.119

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)