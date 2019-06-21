Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 472.608.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 472.608.026
Türk Hava Yolları 262.963.283
Sasa Polyester 162.385.311
ASELSAN 120.619.124
Akbank 116.253.258
Kardemir (D) 115.891.046
Halkbank 91.926.883
Koza Madencilik 89.598.462
Petkim 86.247.967
İpek Doğal Enerji 85.051.675
Vestel 80.022.793
Yapı ve Kredi Bank. 76.890.115
İş Bankası (C) 74.895.113
Vakıflar Bankası 69.113.972
Koza Altın 58.757.218
Soda Sanayii 42.048.359
Tüpraş 40.406.553
Ereğli Demir Çelik 38.434.130
Koç Holding 36.752.130
Türk Telekom 34.290.001
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 13:50:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]