Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 923.255.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:30 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|923.255.860
|Türk Hava Yolları
|371.265.182
| İş Bankası (C)
|303.367.446
|Akbank
|231.204.840
|Halkbank
|201.794.971
|Kardemir (D)
|180.184.364
|Vakıflar Bankası
|172.363.753
|Yapı ve Kredi Bank.
|99.399.488
|ASELSAN
|95.427.600
|Petkim
|94.438.211
|Soda Sanayii
|90.503.470
|Ereğli Demir Çelik
|72.805.552
| Koza Madencilik
|68.678.797
|Türk Telekom
|67.962.128
|İpek Doğal Enerji
|67.369.243
|Koza Altın
|62.662.075
|Tüpraş
|57.773.281
| Sasa Polyester
|50.466.979
|Turkcell
|48.281.553
|Pegasus
|38.777.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak
İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin