Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 923.255.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 923.255.860
Türk Hava Yolları 371.265.182
İş Bankası (C) 303.367.446
Akbank 231.204.840
Halkbank 201.794.971
Kardemir (D) 180.184.364
Vakıflar Bankası 172.363.753
Yapı ve Kredi Bank. 99.399.488
ASELSAN 95.427.600
Petkim 94.438.211
Soda Sanayii 90.503.470
Ereğli Demir Çelik 72.805.552
Koza Madencilik 68.678.797
Türk Telekom 67.962.128
İpek Doğal Enerji 67.369.243
Koza Altın 62.662.075
Tüpraş 57.773.281
Sasa Polyester 50.466.979
Turkcell 48.281.553
Pegasus 38.777.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:30 Kaynak: AA
koza, demir çelik, garanti bankası, borsa istanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu! İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:14:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]