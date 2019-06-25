Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 793.910.884 Halkbank 311.723.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 793.910.884
Halkbank 311.723.709
Türk Hava Yolları 307.731.686
İş Bankası (C) 209.541.442
Akbank 201.334.378
Vakıflar Bankası 152.692.815
Kardemir (D) 113.259.908
ASELSAN 112.563.959
Yapı ve Kredi Bank. 95.253.388
Petkim 89.076.409
Tüpraş 76.735.379
Bim Mağazalar 66.207.318
İpek Doğal Enerji 51.493.100
Koza Madencilik 49.143.696
Ereğli Demir Çelik 44.287.085
Soda Sanayii 43.835.919
Turkcell 43.363.368
Türk Telekom 34.958.493
Vestel 34.172.638
Koç Holding 33.730.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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