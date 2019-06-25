Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 793.910.884 Halkbank 311.723.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|793.910.884
|Halkbank
|311.723.709
|Türk Hava Yolları
|307.731.686
|İş Bankası (C)
|209.541.442
|Akbank
|201.334.378
|Vakıflar Bankası
|152.692.815
|Kardemir (D)
|113.259.908
|ASELSAN
|112.563.959
|Yapı ve Kredi Bank.
|95.253.388
|Petkim
|89.076.409
|Tüpraş
|76.735.379
|Bim Mağazalar
|66.207.318
|İpek Doğal Enerji
|51.493.100
|Koza Madencilik
|49.143.696
|Ereğli Demir Çelik
|44.287.085
|Soda Sanayii
|43.835.919
|Turkcell
|43.363.368
|Türk Telekom
|34.958.493
|Vestel
|34.172.638
|Koç Holding
|33.730.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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