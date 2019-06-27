Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 399.832.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:22 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|399.832.780
|Türk Hava Yolları
|331.814.584
|Petkim
|235.999.393
|Vestel
|162.838.345
|Akbank
|154.901.913
|Kardemir (D)
|142.435.428
|Halkbank
|128.033.876
|ICBC Turkey Bank
|107.176.006
|Ereğli Demir Çelik
|92.403.838
|ASELSAN
|86.340.245
|Vakıflar Bankası
|81.406.434
|Türk Telekom
|74.606.713
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.636.772
| İş Bankası (C)
|67.407.266
|Pegasus
|65.508.334
|İş Fin.Kir.
|49.872.678
| Koza Madencilik
|39.591.764
|Şekerbank
|35.213.306
|Emlak Konut GMYO
|35.064.978
|Soda Sanayii
|33.484.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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