Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 799.643.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 799.643.366
Türk Hava Yolları 555.442.213
Akbank 334.470.352
Halkbank 330.106.332
ASELSAN 264.150.690
Kardemir (D) 214.297.921
Vakıflar Bankası 210.618.124
Petkim 206.262.655
İş Bankası (C) 132.783.166
Emlak Konut GMYO 131.707.603
Yapı ve Kredi Bank. 120.151.702
Tüpraş 112.572.301
ICBC Turkey Bank 110.508.574
Ereğli Demir Çelik 94.422.358
Türk Telekom 92.164.120
Turkcell 78.913.076
Koza Madencilik 69.141.961
Galatasaray Sportif 66.562.631
Pegasus 58.738.323
İpek Doğal Enerji 54.671.369
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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