Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 708.384.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 708.384.000
Garanti Bankası 672.441.447
ICBC Turkey Bank 338.364.967
Halkbank 256.244.840
Akbank 190.385.111
Kardemir (D) 177.728.260
Vakıflar Bankası 161.357.233
Petkim 158.887.377
İş Bankası (C) 111.292.762
Yapı ve Kredi Bank. 101.834.784
ASELSAN 93.739.979
Tüpraş 87.305.046
Soda Sanayii 69.593.781
Turkcell 58.525.164
Bim Mağazalar 57.234.005
Türk Telekom 55.356.967
Emlak Konut GMYO 53.114.488
Sasa Polyester 51.898.853
Vestel 48.916.287
Ereğli Demir Çelik 42.479.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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