Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 550.330.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 550.330.623
Garanti Bankası 485.710.097
ICBC Turkey Bank 272.316.548
Petkim 155.346.916
Halkbank 151.237.966
Akbank 137.779.880
Kardemir (D) 129.822.363
Vakıflar Bankası 118.606.421
Vestel 112.752.429
Gersan Elektrik 90.605.344
Koza Madencilik 76.841.843
Pegasus 75.767.076
Yapı ve Kredi Bank. 73.043.040
ASELSAN 72.061.008
Türk Telekom 70.592.732
İş Bankası (C) 66.094.247
Emlak Konut GMYO 64.893.515
Tümosan Motor ve Traktör 55.130.890
Turkcell 51.513.989
Tüpraş 48.888.167
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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