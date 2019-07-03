Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 550.330.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|550.330.623
|Garanti Bankası
|485.710.097
|ICBC Turkey Bank
|272.316.548
|Petkim
|155.346.916
|Halkbank
|151.237.966
|Akbank
|137.779.880
|Kardemir (D)
|129.822.363
|Vakıflar Bankası
|118.606.421
|Vestel
|112.752.429
|Gersan Elektrik
|90.605.344
| Koza Madencilik
|76.841.843
|Pegasus
|75.767.076
|Yapı ve Kredi Bank.
|73.043.040
|ASELSAN
|72.061.008
|Türk Telekom
|70.592.732
| İş Bankası (C)
|66.094.247
|Emlak Konut GMYO
|64.893.515
| Tümosan Motor ve Traktör
|55.130.890
|Turkcell
|51.513.989
|Tüpraş
|48.888.167
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı