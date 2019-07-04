Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 490.689.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 490.689.402
Garanti Bankası 278.267.453
Akbank 158.220.464
Vakıflar Bankası 146.200.640
ASELSAN 93.766.605
Halkbank 92.065.064
Koza Madencilik 86.296.988
Petkim 80.286.026
ICBC Turkey Bank 79.428.926
Kardemir (D) 71.725.784
Gersan Elektrik 69.999.939
Türk Telekom 67.244.139
Pegasus 57.648.480
İş Bankası (C) 54.514.640
İpek Doğal Enerji 47.440.247
Sasa Polyester 40.531.018
Vestel 38.266.383
Soda Sanayii 35.227.463
Yapı ve Kredi Bank. 32.890.993
Emlak Konut GMYO 30.428.382
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:19 Kaynak: AA
Ekonomi
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