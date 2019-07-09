Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
37 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 606.709.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|606.709.487
|Türk Hava Yolları
|443.123.708
|Akbank
|252.442.341
|Halkbank
|171.186.872
|Vakıflar Bankası
|140.204.617
|Kardemir (D)
|126.032.444
|Tüpraş
|110.224.634
|Petkim
|108.027.644
|Yapı ve Kredi Bank.
|92.993.413
| İş Bankası (C)
|91.975.872
|Emlak Konut GMYO
|85.865.333
| Koza Madencilik
|77.748.400
|Vestel
|71.380.723
|ASELSAN
|60.399.977
| Sasa Polyester
|42.679.496
|Turkcell
|41.825.072
|Ereğli Demir Çelik
|36.697.164
|Bim Mağazalar
|36.681.297
|Pegasus
|36.439.595
|Türk Telekom
|29.550.445
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor
İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler
İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası!