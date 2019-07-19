Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası762.535.869 Türk Hava Yolları658.578.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:31 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|762.535.869
|Türk Hava Yolları
|658.578.671
|Halkbank
|341.175.973
|Vakıflar Bankası
|216.275.953
|Ereğli Demir Çelik
|215.015.835
|Akbank
|167.091.177
|ASELSAN
|161.447.302
|Petkim
|156.085.288
|Kardemir (D)
|134.229.346
| İş Bankası (C)
|119.694.135
|Tüpraş
|104.180.234
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.765.203
|Vestel
|66.612.076
| Koza Madencilik
|61.802.767
|Türk Telekom
|52.190.677
|Emlak Konut GMYO
|48.433.646
|Koza Altın
|34.868.469
|T.S.K.B.
|34.699.948
|Turkcell
|33.710.265
| Alarko Holding
|32.881.982
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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