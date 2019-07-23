Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 607.873.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 607.873.214
Türk Hava Yolları 376.130.601
Halkbank 203.361.292
Akbank 146.656.159
Petkim 134.376.958
ASELSAN 119.702.395
İş Bankası (C) 115.279.289
Vakıflar Bankası 109.136.865
Emlak Konut GMYO 92.874.054
Yapı ve Kredi Bank. 84.855.108
Türk Telekom 75.913.078
Koza Madencilik 65.196.937
Kardemir (D) 49.597.467
Ereğli Demir Çelik 47.717.819
Turkcell 46.203.944
Özderici GMYO 45.502.266
Pegasus 38.482.587
Tüpraş 32.602.627
Koza Altın 32.202.099
Vestel 28.298.878
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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