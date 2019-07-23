Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
40 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 607.873.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|607.873.214
|Türk Hava Yolları
|376.130.601
|Halkbank
|203.361.292
|Akbank
|146.656.159
|Petkim
|134.376.958
|ASELSAN
|119.702.395
| İş Bankası (C)
|115.279.289
|Vakıflar Bankası
|109.136.865
|Emlak Konut GMYO
|92.874.054
|Yapı ve Kredi Bank.
|84.855.108
|Türk Telekom
|75.913.078
| Koza Madencilik
|65.196.937
|Kardemir (D)
|49.597.467
|Ereğli Demir Çelik
|47.717.819
|Turkcell
|46.203.944
|Özderici GMYO
|45.502.266
|Pegasus
|38.482.587
|Tüpraş
|32.602.627
|Koza Altın
|32.202.099
|Vestel
|28.298.878
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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