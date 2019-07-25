Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.643.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:25 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|459.643.890
|Türk Hava Yolları
|371.022.517
|Vakıflar Bankası
|179.609.099
|T. Halk Bankası
|142.282.204
|Akbank
|114.925.417
| İş Bankası (C)
|76.770.553
|Kardemir (D)
|68.507.455
|Petkim
|49.053.232
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|46.562.280
|Aselsan
|46.146.500
| Koza Madencilik
|44.072.935
|Pegasus
|41.009.975
|Tüpraş
|37.202.092
|Yapı ve Kredi Bank.
|36.129.957
|Turkcell
|35.456.200
|Vestel
|31.161.878
|Gersan Elektrik
|29.242.336
| Alarko Holding
|28.160.305
|Ereğli Demir Çelik
|21.156.080
|Bim Mağazalar
|20.561.730
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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