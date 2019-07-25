Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.643.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 459.643.890
Türk Hava Yolları 371.022.517
Vakıflar Bankası 179.609.099
T. Halk Bankası 142.282.204
Akbank 114.925.417
İş Bankası (C) 76.770.553
Kardemir (D) 68.507.455
Petkim 49.053.232
A.V.O.D Gıda ve Tarım 46.562.280
Aselsan 46.146.500
Koza Madencilik 44.072.935
Pegasus 41.009.975
Tüpraş 37.202.092
Yapı ve Kredi Bank. 36.129.957
Turkcell 35.456.200
Vestel 31.161.878
Gersan Elektrik 29.242.336
Alarko Holding 28.160.305
Ereğli Demir Çelik 21.156.080
Bim Mağazalar 20.561.730

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:24:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]