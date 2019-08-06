Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 427.332.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 427.332.407
Garanti Bankası 426.972.673
Vakıflar Bankası 159.770.027
Akbank 119.468.767
ASELSAN 116.541.022
Halkbank 112.571.163
Koza Madencilik 94.755.801
İş Bankası (C) 85.729.088
Yapı ve Kredi Bank. 81.255.515
Petkim 75.860.962
Tüpraş 74.158.132
Vestel 71.399.692
Türk Telekom 55.861.511
Arçelik 42.866.990
Parsan 38.677.704
İpek Doğal Enerji 37.510.372
Turkcell 34.172.892
Ereğli Demir Çelik 32.362.394
Bim Mağazalar 32.072.360
Soda Sanayii 30.840.302
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:23 Kaynak: AA
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