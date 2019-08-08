Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 616.077.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:22 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|616.077.164
|Türk Hava Yolları
|381.065.491
|Tüpraş
|187.033.137
|Akbank
|184.168.189
|ASELSAN
|135.736.995
|Petkim
|130.770.480
|Halkbank
|121.861.227
| Koza Madencilik
|113.367.907
|Yapı ve Kredi Bank.
|107.867.209
| İş Bankası (C)
|103.394.591
|Vakıflar Bankası
|88.099.065
|Ereğli Demir Çelik
|81.535.069
|İpek Doğal Enerji
|66.420.639
|Emlak Konut GMYO
|51.482.494
|Türk Telekom
|50.379.356
|Kardemir (D)
|38.372.078
|Bim Mağazalar
|36.480.294
|Sabancı Holding
|34.029.890
|Tekfen Holding
|33.662.592
|Soda Sanayii
|33.214.941
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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