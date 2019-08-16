Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
43 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 475.433.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:29 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|475.433.389
|Türk Hava Yolları
|331.710.094
|Pegasus
|159.195.577
| Koza Madencilik
|158.342.417
|Akbank
|143.721.433
|Vakıflar Bankası
|136.134.006
|İpek Doğal Enerji
|87.852.250
|Petkim
|87.291.205
|Halkbank
|85.381.868
| Sasa Polyester
|79.804.026
| İş Bankası (C)
|78.910.050
|Yapı ve Kredi Bank.
|72.436.457
|Koza Altın
|67.225.816
|ASELSAN
|65.251.559
|Kardemir (D)
|58.042.122
|Tüpraş
|53.458.728
|Ereğli Demir Çelik
|48.401.796
|Bim Mağazalar
|40.155.299
|Koç Holding
|39.837.550
|Türk Telekom
|39.018.823
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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