Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 313.641.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 313.641.064
Türk Hava Yolları 274.027.877
Pegasus 107.545.141
Koza Madencilik 101.891.007
Türk Telekom 97.959.548
Tüpraş 97.293.301
Akbank 88.927.218
Halkbank 73.957.607
Petkim 69.078.436
Kardemir (D) 68.918.777
Vakıflar Bankası 65.546.320
İş Bankası (C) 62.429.996
ASELSAN 57.597.676
İpek Doğal Enerji 56.819.014
Ereğli Demir Çelik 54.091.893
Bim Mağazalar 39.508.308
Yapı ve Kredi Bank. 36.257.937
Emlak Konut GMYO 31.870.983
Arçelik 27.460.087
Koza Altın 26.979.163
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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