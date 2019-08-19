Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
4 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 313.641.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|313.641.064
|Türk Hava Yolları
|274.027.877
|Pegasus
|107.545.141
|Koza Madencilik
|101.891.007
|Türk Telekom
|97.959.548
|Tüpraş
|97.293.301
|Akbank
|88.927.218
|Halkbank
|73.957.607
|Petkim
|69.078.436
|Kardemir (D)
|68.918.777
|Vakıflar Bankası
|65.546.320
|İş Bankası (C)
|62.429.996
|ASELSAN
|57.597.676
|İpek Doğal Enerji
|56.819.014
|Ereğli Demir Çelik
|54.091.893
|Bim Mağazalar
|39.508.308
|Yapı ve Kredi Bank.
|36.257.937
|Emlak Konut GMYO
|31.870.983
|Arçelik
|27.460.087
|Koza Altın
|26.979.163
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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