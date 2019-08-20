(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 498.830.340 Türk Hava Yolları 307.722.471 Akbank 144.513.260 ASELSAN 124.554.752 Pegasus 124.493.715 Halkbank 118.345.848 Vakıflar Bankası 118.247.589 Petkim 109.577.008 Tüpraş 108.287.189 İş Bankası (C) 97.415.523 Koza Madencilik 96.904.049 Türk Telekom 88.513.004 Yapı ve Kredi Bank. 80.484.601 Vestel 76.189.083 İpek Doğal Enerji 75.172.348 Soda Sanayii 61.062.909 Ereğli Demir Çelik 55.303.599 Koza Altın 43.906.655 İş Fin.Kir. 37.914.991 Bim Mağazalar 30.873.825

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)