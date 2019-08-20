Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
11 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 498.830.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|498.830.340
|Türk Hava Yolları
|307.722.471
|Akbank
|144.513.260
|ASELSAN
|124.554.752
|Pegasus
|124.493.715
|Halkbank
|118.345.848
|Vakıflar Bankası
|118.247.589
|Petkim
|109.577.008
|Tüpraş
|108.287.189
|İş Bankası (C)
|97.415.523
|Koza Madencilik
|96.904.049
|Türk Telekom
|88.513.004
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.484.601
|Vestel
|76.189.083
|İpek Doğal Enerji
|75.172.348
|Soda Sanayii
|61.062.909
|Ereğli Demir Çelik
|55.303.599
|Koza Altın
|43.906.655
|İş Fin.Kir.
|37.914.991
|Bim Mağazalar
|30.873.825
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı