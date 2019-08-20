Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 498.830.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 498.830.340
Türk Hava Yolları 307.722.471
Akbank 144.513.260
ASELSAN 124.554.752
Pegasus 124.493.715
Halkbank 118.345.848
Vakıflar Bankası 118.247.589
Petkim 109.577.008
Tüpraş 108.287.189
İş Bankası (C) 97.415.523
Koza Madencilik 96.904.049
Türk Telekom 88.513.004
Yapı ve Kredi Bank. 80.484.601
Vestel 76.189.083
İpek Doğal Enerji 75.172.348
Soda Sanayii 61.062.909
Ereğli Demir Çelik 55.303.599
Koza Altın 43.906.655
İş Fin.Kir. 37.914.991
Bim Mağazalar 30.873.825
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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