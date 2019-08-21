Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 571.098.151 Türk Hava Yolları 462.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 571.098.151
Türk Hava Yolları 462.539.745
Garanti Bankası 371.806.162
Koza Madencilik 174.237.547
Pegasus 118.717.915
İpek Doğal Enerji 110.011.853
İş Bankası (C) 96.225.779
Akbank 87.425.166
Halkbank 86.562.452
Tüpraş 80.676.223
Emlak Konut GMYO 76.242.393
Vakıflar Bankası 72.804.205
Petkim 68.718.832
Koza Altın 53.342.738
Ereğli Demir Çelik 46.699.608
Türk Telekom 43.272.070
TAV Havalimanları 36.379.218
Vestel 34.215.208
Sabancı Holding 30.364.280
Bim Mağazalar 29.839.255
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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