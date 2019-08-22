Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.473.772 Türk Hava Yolları 435.348.797 Halkbank 211.914.015 Pegasus 197.470.918 ASELSAN 193.629.987 Koza Madencilik 120.970.082 Vakıflar Bankası 117.817.454 Akbank 99.953.051 İş Bankası (C) 90.277.289 Tüpraş 82.699.580 Petkim 80.786.782 Ereğli Demir Çelik 79.663.013 İpek Doğal Enerji 77.978.724 Kardemir (D) 72.716.000 Türk Telekom 72.073.792 Yapı ve Kredi Bank. 62.075.151 Turkcell 47.598.819 Koza Altın 47.310.623 Soda Sanayii 46.246.852 Koç Holding 32.045.796

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)