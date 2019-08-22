Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.473.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 459.473.772
Türk Hava Yolları 435.348.797
Halkbank 211.914.015
Pegasus 197.470.918
ASELSAN 193.629.987
Koza Madencilik 120.970.082
Vakıflar Bankası 117.817.454
Akbank 99.953.051
İş Bankası (C) 90.277.289
Tüpraş 82.699.580
Petkim 80.786.782
Ereğli Demir Çelik 79.663.013
İpek Doğal Enerji 77.978.724
Kardemir (D) 72.716.000
Türk Telekom 72.073.792
Yapı ve Kredi Bank. 62.075.151
Turkcell 47.598.819
Koza Altın 47.310.623
Soda Sanayii 46.246.852
Koç Holding 32.045.796
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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