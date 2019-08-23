Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 418.128.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 418.128.803
Türk Hava Yolları 411.034.149
Ereğli Demir Çelik 145.710.850
Halkbank 131.195.957
ASELSAN 127.364.384
Akbank 104.741.306
Pegasus 94.528.343
Koza Madencilik 88.818.597
Vakıflar Bankası 79.131.858
Kardemir (D) 78.927.226
Tüpraş 77.278.444
Petkim 73.472.079
Yapı ve Kredi Bank. 66.576.809
İş Bankası (C) 66.335.107
İpek Doğal Enerji 43.177.738
Emlak Konut GMYO 41.970.509
Bim Mağazalar 40.658.120
Türk Telekom 36.334.873
Turkcell 36.245.726
Sasa Polyester 35.811.229
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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