Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|409.512.695
|Garanti Bankası
|402.396.258
|Halkbank
|150.848.865
|Kardemir (D)
|99.665.621
|İş Bankası (C)
|98.664.147
|Akbank
|96.963.506
|Koza Madencilik
|90.371.274
|Pegasus
|83.749.628
|Vakıflar Bankası
|83.707.867
|ASELSAN
|68.425.372
|Petkim
|64.018.222
|Tüpraş
|62.401.814
|Yapı ve Kredi Bank.
|49.891.664
|Ereğli Demir Çelik
|49.118.828
|Turkcell
|44.597.880
|Emlak Konut GMYO
|39.192.310
|Türk Telekom
|36.742.184
|İpek Doğal Enerji
|33.301.623
|Koza Altın
|29.063.292
|Alarko Holding
|21.908.109