Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|685.055.418
|Garanti Bankası
|436.385.568
|Petkim
|204.273.472
|Koza Madencilik
|107.648.594
|ASELSAN
|104.754.933
|Akbank
|101.194.273
|İş Bankası (C)
|100.388.692
|Halkbank
|97.121.879
|Pegasus
|92.112.248
|Tüpraş
|84.976.131
|Vakıflar Bankası
|83.347.577
|Ereğli Demir Çelik
|81.234.290
|Turkcell
|62.128.422
|İpek Doğal Enerji
|54.065.900
|Kardemir (D)
|52.599.409
|Fenerbahçe Futbol
|43.015.322
|Türk Telekom
|42.441.493
|Emlak Konut GMYO
|40.577.104
|Koza Altın
|40.319.982
|Bim Mağazalar
|36.694.293