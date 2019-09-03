Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|572.582.427
|Türk Hava Yolları
|462.921.879
|ASELSAN
|339.409.871
|Halkbank
|294.804.371
|Akbank
|158.847.448
|Pegasus
|150.182.149
|Çemaş Döküm
|146.938.602
|Petkim
|144.892.604
|Vakıflar Bankası
|142.742.437
|İş Bankası (C)
|140.704.932
|Kardemir (D)
|122.963.098
|Koza Madencilik
|118.174.414
|Özderici GMYO
|88.239.310
|Yapı ve Kredi Bank.
|87.116.570
|İpek Doğal Enerji
|85.702.930
|Tüpraş
|79.316.862
|Ereğli Demir Çelik
|76.196.005
|Türk Telekom
|75.350.823
|Bim Mağazalar
|54.880.432
|Turkcell
|41.154.900