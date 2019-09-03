Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 572.582.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 572.582.427
Türk Hava Yolları 462.921.879
ASELSAN 339.409.871
Halkbank 294.804.371
Akbank 158.847.448
Pegasus 150.182.149
Çemaş Döküm 146.938.602
Petkim 144.892.604
Vakıflar Bankası 142.742.437
İş Bankası (C) 140.704.932
Kardemir (D) 122.963.098
Koza Madencilik 118.174.414
Özderici GMYO 88.239.310
Yapı ve Kredi Bank. 87.116.570
İpek Doğal Enerji 85.702.930
Tüpraş 79.316.862
Ereğli Demir Çelik 76.196.005
Türk Telekom 75.350.823
Bim Mağazalar 54.880.432
Turkcell 41.154.900
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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