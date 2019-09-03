Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 572.582.427 Türk Hava Yolları 462.921.879 ASELSAN 339.409.871 Halkbank 294.804.371 Akbank 158.847.448 Pegasus 150.182.149 Çemaş Döküm 146.938.602 Petkim 144.892.604 Vakıflar Bankası 142.742.437 İş Bankası (C) 140.704.932 Kardemir (D) 122.963.098 Koza Madencilik 118.174.414 Özderici GMYO 88.239.310 Yapı ve Kredi Bank. 87.116.570 İpek Doğal Enerji 85.702.930 Tüpraş 79.316.862 Ereğli Demir Çelik 76.196.005 Türk Telekom 75.350.823 Bim Mağazalar 54.880.432 Turkcell 41.154.900

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)