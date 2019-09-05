Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 441.652.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 441.652.682
Garanti Bankası 275.309.851
ASELSAN 233.940.647
Ereğli Demir Çelik 193.916.530
Kardemir (D) 148.817.526
Vakıflar Bankası 142.507.017
İş Fin.Kir. 126.599.900
Petkim 121.435.970
Akbank 117.707.302
İş Bankası (C) 112.278.920
Çemaş Döküm 99.966.739
Halkbank 95.095.918
Yapı ve Kredi Bank. 91.386.301
Pegasus 87.177.166
Özderici GMYO 75.701.559
Türk Telekom 59.120.357
Tüpraş 56.623.701
Koza Madencilik 54.379.522
Emlak Konut GMYO 33.258.790
Tekfen Holding 32.233.214
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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