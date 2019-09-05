Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|441.652.682
|Garanti Bankası
|275.309.851
|ASELSAN
|233.940.647
|Ereğli Demir Çelik
|193.916.530
|Kardemir (D)
|148.817.526
|Vakıflar Bankası
|142.507.017
|İş Fin.Kir.
|126.599.900
|Petkim
|121.435.970
|Akbank
|117.707.302
|İş Bankası (C)
|112.278.920
|Çemaş Döküm
|99.966.739
|Halkbank
|95.095.918
|Yapı ve Kredi Bank.
|91.386.301
|Pegasus
|87.177.166
|Özderici GMYO
|75.701.559
|Türk Telekom
|59.120.357
|Tüpraş
|56.623.701
|Koza Madencilik
|54.379.522
|Emlak Konut GMYO
|33.258.790
|Tekfen Holding
|32.233.214