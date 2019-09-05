Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 441.652.682 Garanti Bankası 275.309.851 ASELSAN 233.940.647 Ereğli Demir Çelik 193.916.530 Kardemir (D) 148.817.526 Vakıflar Bankası 142.507.017 İş Fin.Kir. 126.599.900 Petkim 121.435.970 Akbank 117.707.302 İş Bankası (C) 112.278.920 Çemaş Döküm 99.966.739 Halkbank 95.095.918 Yapı ve Kredi Bank. 91.386.301 Pegasus 87.177.166 Özderici GMYO 75.701.559 Türk Telekom 59.120.357 Tüpraş 56.623.701 Koza Madencilik 54.379.522 Emlak Konut GMYO 33.258.790 Tekfen Holding 32.233.214

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)