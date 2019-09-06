Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

33 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 534.583.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 534.583.289
Garanti Bankası 398.124.177
Petkim 156.712.291
Halkbank 155.201.975
Kardemir (D) 133.190.456
ASELSAN 129.793.045
Vakıflar Bankası 126.300.335
İş Bankası (C) 126.067.449
Akbank 103.804.923
Pegasus 97.212.456
Ereğli Demir Çelik 88.489.694
Yapı ve Kredi Bank. 82.053.729
Koza Madencilik 81.175.699
Özderici GMYO 71.759.093
Türk Telekom 68.707.988
Tüpraş 64.008.591
Koza Altın 55.842.068
Soda Sanayii 54.043.577
Emlak Konut GMYO 53.420.735
İpek Doğal Enerji 46.733.688
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:33 Kaynak: AA
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