Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|432.541.746
|Garanti Bankası
|406.444.502
|ASELSAN
|223.659.621
|Halkbank
|192.849.552
|Pegasus
|192.471.054
|Akbank
|125.548.014
|Vakıflar Bankası
|120.130.982
|Ereğli Demir Çelik
|100.816.670
|Yapı ve Kredi Bank.
|92.147.609
|Petkim
|84.530.157
|İş Bankası (C)
|81.959.676
|Koza Madencilik
|78.952.224
|Kardemir (D)
|75.426.460
|İş Fin.Kir.
|66.314.666
|Tüpraş
|65.607.229
|İpek Doğal Enerji
|32.847.904
|Türk Telekom
|31.979.700
|Fenerbahçe Futbol
|31.089.333
|Vestel
|29.684.002
|Emlak Konut GMYO
|29.515.829