Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|904.898.209
|ASELSAN
|330.349.019
|Garanti Bankası
|315.085.207
|Halkbank
|209.222.649
|Akbank
|120.680.715
|Pegasus
|119.257.033
|Kardemir (D)
|93.224.610
|Vakıflar Bankası
|90.804.899
|Tüpraş
|87.119.508
|Yapı ve Kredi Bank.
|86.891.303
|Emlak Konut GMYO
|83.603.755
|İş Bankası (C)
|83.257.253
|Petkim
|82.330.646
|Koza Madencilik
|81.945.744
|Ereğli Demir Çelik
|80.877.629
|Galatasaray Sportif
|78.134.539
|Beşiktaş Futbol Yat.
|62.618.506
|Bim Mağazalar
|42.042.990
|Vestel
|41.629.622
|Türk Telekom
|34.264.815