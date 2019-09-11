Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|606.646.889
|Garanti Bankası
|432.266.810
|ASELSAN
|375.965.452
|Kardemir (D)
|234.547.291
|Akbank
|150.620.789
|Halkbank
|141.339.260
|Petkim
|122.580.298
|Koza Madencilik
|113.411.541
|Vakıflar Bankası
|99.110.710
|Soda Sanayii
|95.473.669
|Tüpraş
|93.740.469
|Yapı ve Kredi Bank.
|92.465.759
|Ereğli Demir Çelik
|89.901.918
|İş Bankası (C)
|81.296.453
|Pegasus
|75.612.685
|Emlak Konut GMYO
|59.680.536
|ICBC Turkey Bank
|50.801.527
|Turkcell
|43.910.384
|İpek Doğal Enerji
|41.311.350
|Türk Telekom
|36.860.856