Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 606.646.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 606.646.889
Garanti Bankası 432.266.810
ASELSAN 375.965.452
Kardemir (D) 234.547.291
Akbank 150.620.789
Halkbank 141.339.260
Petkim 122.580.298
Koza Madencilik 113.411.541
Vakıflar Bankası 99.110.710
Soda Sanayii 95.473.669
Tüpraş 93.740.469
Yapı ve Kredi Bank. 92.465.759
Ereğli Demir Çelik 89.901.918
İş Bankası (C) 81.296.453
Pegasus 75.612.685
Emlak Konut GMYO 59.680.536
ICBC Turkey Bank 50.801.527
Turkcell 43.910.384
İpek Doğal Enerji 41.311.350
Türk Telekom 36.860.856
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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