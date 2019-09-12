Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|408.366.095
|Garanti Bankası
|337.130.450
|Halkbank
|152.145.511
|Koza Madencilik
|132.096.552
|ASELSAN
|125.083.044
|Tüpraş
|118.420.249
|Petkim
|112.135.526
|Kardemir (D)
|111.438.036
|Ereğli Demir Çelik
|107.355.908
|Pegasus
|104.361.522
|İş Bankası (C)
|88.256.537
|Akbank
|86.885.343
|Türk Telekom
|85.452.016
|İpek Doğal Enerji
|84.069.867
|Vakıflar Bankası
|83.008.683
|Soda Sanayii
|57.092.735
|Tekfen Holding
|47.655.222
|Yapı ve Kredi Bank.
|43.170.922
|Emlak Konut GMYO
|35.239.946
|Koza Altın
|33.057.957