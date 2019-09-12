Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 408.366.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 408.366.095
Garanti Bankası 337.130.450
Halkbank 152.145.511
Koza Madencilik 132.096.552
ASELSAN 125.083.044
Tüpraş 118.420.249
Petkim 112.135.526
Kardemir (D) 111.438.036
Ereğli Demir Çelik 107.355.908
Pegasus 104.361.522
İş Bankası (C) 88.256.537
Akbank 86.885.343
Türk Telekom 85.452.016
İpek Doğal Enerji 84.069.867
Vakıflar Bankası 83.008.683
Soda Sanayii 57.092.735
Tekfen Holding 47.655.222
Yapı ve Kredi Bank. 43.170.922
Emlak Konut GMYO 35.239.946
Koza Altın 33.057.957
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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