Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 862.969.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 862.969.040
Garanti Bankası 397.853.361
Halkbank 232.168.818
Pegasus 179.710.803
Koza Madencilik 159.483.277
ASELSAN 158.346.602
Akbank 151.617.229
İş Bankası (C) 139.501.130
Petkim 139.134.281
Yapı ve Kredi Bank. 124.757.806
Kardemir (D) 111.681.464
Vakıflar Bankası 109.774.792
Fenerbahçe Futbol 108.958.397
Ereğli Demir Çelik 94.787.319
İpek Doğal Enerji 82.364.454
Tüpraş 72.236.662
Türk Telekom 69.412.451
Soda Sanayii 69.158.231
Emlak Konut GMYO 46.841.862
Tekfen Holding 40.980.473
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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