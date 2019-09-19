Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|690.622.913
|Garanti Bankası
|643.555.338
|Halkbank
|198.623.324
|ASELSAN
|170.678.992
|Akbank
|165.486.688
|Petkim
|154.775.552
|Yapı ve Kredi Bank.
|119.127.853
|İş Bankası (C)
|111.657.185
|Vakıflar Bankası
|100.053.329
|Pegasus
|93.424.791
|Emlak Konut GMYO
|92.140.977
|Ereğli Demir Çelik
|84.586.420
|Koza Madencilik
|81.226.763
|Tüpraş
|78.600.735
|Türk Telekom
|76.783.562
|İpek Doğal Enerji
|56.563.152
|Kardemir (D)
|56.227.138
|Fenerbahçe Futbol
|47.674.941
|Soda Sanayii
|41.219.970
|Konya Çimento
|37.995.189