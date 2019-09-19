Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 690.622.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 690.622.913
Garanti Bankası 643.555.338
Halkbank 198.623.324
ASELSAN 170.678.992
Akbank 165.486.688
Petkim 154.775.552
Yapı ve Kredi Bank. 119.127.853
İş Bankası (C) 111.657.185
Vakıflar Bankası 100.053.329
Pegasus 93.424.791
Emlak Konut GMYO 92.140.977
Ereğli Demir Çelik 84.586.420
Koza Madencilik 81.226.763
Tüpraş 78.600.735
Türk Telekom 76.783.562
İpek Doğal Enerji 56.563.152
Kardemir (D) 56.227.138
Fenerbahçe Futbol 47.674.941
Soda Sanayii 41.219.970
Konya Çimento 37.995.189
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu
Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor 6 yaşındaki çocuk, 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:08:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]