Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Telekom 606.660.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Telekom 606.660.698
Türk Hava Yolları 576.305.574
Garanti Bankası 516.559.951
Akbank 188.151.562
Koza Madencilik 181.452.384
Halkbank 148.324.673
Kardemir (D) 122.602.348
Petkim 112.534.162
Yapı ve Kredi Bank. 105.374.433
ASELSAN 104.123.432
Pegasus 100.532.608
Vakıflar Bankası 91.547.423
İş Bankası (C) 88.616.801
Ereğli Demir Çelik 80.632.350
İpek Doğal Enerji 68.045.402
Doğan Holding 63.081.094
Tüpraş 44.798.903
Turkcell 43.658.942
Bim Mağazalar 43.255.126
Koza Altın 39.745.914
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Telekom, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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