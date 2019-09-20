Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Telekom 606.660.698 Türk Hava Yolları 576.305.574 Garanti Bankası 516.559.951 Akbank 188.151.562 Koza Madencilik 181.452.384 Halkbank 148.324.673 Kardemir (D) 122.602.348 Petkim 112.534.162 Yapı ve Kredi Bank. 105.374.433 ASELSAN 104.123.432 Pegasus 100.532.608 Vakıflar Bankası 91.547.423 İş Bankası (C) 88.616.801 Ereğli Demir Çelik 80.632.350 İpek Doğal Enerji 68.045.402 Doğan Holding 63.081.094 Tüpraş 44.798.903 Turkcell 43.658.942 Bim Mağazalar 43.255.126 Koza Altın 39.745.914

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)