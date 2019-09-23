Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|332.552.586
|Garanti Bankası
|327.534.398
|Petkim
|150.326.335
|Türk Telekom
|144.069.110
|Akbank
|133.348.611
|T. Halk Bankası
|132.881.845
|Aselsan
|115.386.898
|Koza Madencilik
|111.910.749
|Kardemir (D)
|104.335.362
|İş Bankası (C)
|97.878.697
|İpek Doğal Enerji
|93.393.982
|Ereğli Demir Çelik
|91.679.734
|Vakıflar Bankası
|91.393.495
|Pegasus
|80.581.929
|Tüpraş
|76.298.569
|Fenerbahçe Futbol
|70.150.101
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.658.507
|Soda Sanayii
|58.739.845
|Sasa Polyester
|55.516.893
|Emlak Konut GMYO
|50.926.574
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)