Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 332.552.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 332.552.586
Garanti Bankası 327.534.398
Petkim 150.326.335
Türk Telekom 144.069.110
Akbank 133.348.611
T. Halk Bankası 132.881.845
Aselsan 115.386.898
Koza Madencilik 111.910.749
Kardemir (D) 104.335.362
İş Bankası (C) 97.878.697
İpek Doğal Enerji 93.393.982
Ereğli Demir Çelik 91.679.734
Vakıflar Bankası 91.393.495
Pegasus 80.581.929
Tüpraş 76.298.569
Fenerbahçe Futbol 70.150.101
Yapı ve Kredi Bank. 67.658.507
Soda Sanayii 58.739.845
Sasa Polyester 55.516.893
Emlak Konut GMYO 50.926.574

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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