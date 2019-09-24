Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|512.818.984
|Garanti Bankası
|354.933.144
|ASELSAN
|241.938.665
|Halkbank
|148.619.060
|Akbank
|130.181.582
|Koza Madencilik
|121.295.356
|Türk Telekom
|120.849.020
|Ereğli Demir Çelik
|120.739.594
|Adese Alışveriş Ticaret
|115.793.834
|İş Bankası (C)
|109.692.726
|Kardemir (D)
|108.515.148
|Tüpraş
|103.365.167
|Petkim
|101.465.496
|Vakıflar Bankası
|91.991.982
|Yapı ve Kredi Bank.
|91.925.874
|Emlak Konut GMYO
|85.868.859
|İpek Doğal Enerji
|69.646.689
|Tekfen Holding
|65.194.645
|Pegasus
|57.544.059
|Çemaş Döküm
|48.746.960