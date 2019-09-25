Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 450.587.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 450.587.887
Garanti Bankası 322.966.065
Türk Telekom 213.918.813
Koza Madencilik 191.337.412
Adese Alışveriş Ticaret 150.810.500
İş Bankası (C) 125.026.523
İpek Doğal Enerji 117.445.253
Halkbank 105.047.711
Aselsan 103.282.829
Özderici GMYO 87.678.577
Çemaş Döküm 83.802.289
Akbank 81.115.927
Vakıflar Bankası 66.183.449
Emlak Konut GMYO 61.771.451
Tüpraş 61.763.477
Koza Altın 61.532.200
Petkim 60.287.794
Yapı ve Kredi Bank. 57.333.883
Pegasus 56.025.835
Koç Holding 54.676.385
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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