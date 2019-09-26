Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2 gün önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 435.568.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 435.568.758
Türk Hava Yolları 330.132.682
Akbank 182.425.951
Tüpraş 175.195.172
Petkim 142.871.028
Halkbank 139.284.504
ASELSAN 105.894.182
Koza Madencilik 104.251.034
Türk Telekom 100.840.489
İş Bankası (C) 84.510.403
Pegasus 75.986.795
Vakıflar Bankası 73.368.440
İş Fin.Kir. 67.267.041
Ereğli Demir Çelik 61.010.561
Yapı ve Kredi Bank. 59.044.824
İpek Doğal Enerji 58.649.743
Adese Alışveriş Ticaret 51.843.290
Tekfen Holding 50.091.646
Çemaş Döküm 47.214.453
Kardemir (D) 45.190.034
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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