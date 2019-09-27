Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 880.846.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 880.846.559
Türk Hava Yolları 641.421.365
Halkbank 290.951.040
Akbank 241.927.363
ASELSAN 234.130.847
İş Bankası (C) 189.607.706
Yapı ve Kredi Bank. 174.681.417
Vakıflar Bankası 169.710.682
Kardemir (D) 162.089.773
Koza Madencilik 134.699.194
Tüpraş 126.952.547
Petkim 114.251.863
İpek Doğal Enerji 109.004.586
Türk Telekom 87.274.111
Ereğli Demir Çelik 77.899.565
Pegasus 67.070.362
Turkcell 57.038.957
Sabancı Holding 43.230.205
Koza Altın 41.248.444
Emlak Konut GMYO 36.992.341
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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