Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.141.167.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.141.167.558
Garanti Bankası 495.536.847
ASELSAN 307.306.510
Akbank 242.354.943
Halkbank 205.730.858
Vakıflar Bankası 197.449.470
Petkim 171.425.200
İş Bankası (C) 137.354.115
Türk Telekom 133.748.527
Tüpraş 124.271.016
Kardemir (D) 115.000.976
Koza Madencilik 111.636.996
Pegasus 86.695.432
Ereğli Demir Çelik 84.008.921
Yapı ve Kredi Bank. 81.007.865
Emlak Konut GMYO 58.673.784
İpek Doğal Enerji 56.493.383
Şekerbank 44.707.881
Sasa Polyester 41.453.217
İş Fin.Kir. 41.240.044
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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