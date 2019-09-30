Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.141.167.558
|Garanti Bankası
|495.536.847
|ASELSAN
|307.306.510
|Akbank
|242.354.943
|Halkbank
|205.730.858
|Vakıflar Bankası
|197.449.470
|Petkim
|171.425.200
|İş Bankası (C)
|137.354.115
|Türk Telekom
|133.748.527
|Tüpraş
|124.271.016
|Kardemir (D)
|115.000.976
|Koza Madencilik
|111.636.996
|Pegasus
|86.695.432
|Ereğli Demir Çelik
|84.008.921
|Yapı ve Kredi Bank.
|81.007.865
|Emlak Konut GMYO
|58.673.784
|İpek Doğal Enerji
|56.493.383
|Şekerbank
|44.707.881
|Sasa Polyester
|41.453.217
|İş Fin.Kir.
|41.240.044