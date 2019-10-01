Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|827.462.972
|Garanti Bankası
|356.128.091
|Petkim
|268.355.298
|ASELSAN
|246.665.815
|Vakıflar Bankası
|166.868.667
|Halkbank
|161.309.447
|Kardemir (D)
|146.435.249
|Akbank
|132.884.862
|Ereğli Demir Çelik
|90.330.170
|İş Bankası (C)
|87.979.596
|Koza Madencilik
|85.278.585
|Türk Telekom
|79.888.694
|Pegasus
|75.185.063
|Emlak Konut GMYO
|73.855.863
|Tüpraş
|68.230.143
|İpek Doğal Enerji
|67.321.751
|Sasa Polyester
|64.892.654
|Tekfen Holding
|62.995.101
|Doğuş Otomotiv
|61.591.067
|Zorlu Enerji
|60.187.003