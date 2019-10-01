Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 827.462.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 827.462.972
Garanti Bankası 356.128.091
Petkim 268.355.298
ASELSAN 246.665.815
Vakıflar Bankası 166.868.667
Halkbank 161.309.447
Kardemir (D) 146.435.249
Akbank 132.884.862
Ereğli Demir Çelik 90.330.170
İş Bankası (C) 87.979.596
Koza Madencilik 85.278.585
Türk Telekom 79.888.694
Pegasus 75.185.063
Emlak Konut GMYO 73.855.863
Tüpraş 68.230.143
İpek Doğal Enerji 67.321.751
Sasa Polyester 64.892.654
Tekfen Holding 62.995.101
Doğuş Otomotiv 61.591.067
Zorlu Enerji 60.187.003
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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