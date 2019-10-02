Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 585.894.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 585.894.267
Garanti Bankası 524.155.266
Halkbank 323.190.769
Akbank 247.836.791
Vakıflar Bankası 216.193.106
Petkim 161.507.496
ASELSAN 142.369.596
Kardemir (D) 138.465.904
İş Bankası (C) 118.290.441
Koza Madencilik 108.179.416
Tüpraş 106.836.648
İpek Doğal Enerji 99.531.692
Yapı ve Kredi Bank. 89.525.799
Pegasus 79.408.547
Doğuş Otomotiv 77.685.872
Turkcell 72.137.539
Tofaş Oto. Fab. 70.695.339
Türk Telekom 58.577.805
Ereğli Demir Çelik 57.954.450
Sabancı Holding 46.035.052
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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