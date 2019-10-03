Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 649.226.980 Garanti Bankası 427.168.527 Halkbank 225.252.018 Akbank 175.493.039 ASELSAN 156.637.948 Vakıflar Bankası 141.391.530 Tümosan Motor ve Traktör 117.957.506 Petkim 116.393.166 Tüpraş 88.063.056 İş Bankası (C) 85.269.275 Kardemir (D) 81.708.952 Doğuş Otomotiv 79.845.543 Koza Madencilik 70.491.987 Netaş Telekom. 68.228.651 Yapı ve Kredi Bank. 67.608.160 Sabancı Holding 64.172.079 İpek Doğal Enerji 54.994.544 Pegasus 53.705.139 Türk Telekom 52.606.281 Ereğli Demir Çelik 50.670.041

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)