Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 649.226.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 649.226.980
Garanti Bankası 427.168.527
Halkbank 225.252.018
Akbank 175.493.039
ASELSAN 156.637.948
Vakıflar Bankası 141.391.530
Tümosan Motor ve Traktör 117.957.506
Petkim 116.393.166
Tüpraş 88.063.056
İş Bankası (C) 85.269.275
Kardemir (D) 81.708.952
Doğuş Otomotiv 79.845.543
Koza Madencilik 70.491.987
Netaş Telekom. 68.228.651
Yapı ve Kredi Bank. 67.608.160
Sabancı Holding 64.172.079
İpek Doğal Enerji 54.994.544
Pegasus 53.705.139
Türk Telekom 52.606.281
Ereğli Demir Çelik 50.670.041
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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