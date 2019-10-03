Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|649.226.980
|Garanti Bankası
|427.168.527
|Halkbank
|225.252.018
|Akbank
|175.493.039
|ASELSAN
|156.637.948
|Vakıflar Bankası
|141.391.530
|Tümosan Motor ve Traktör
|117.957.506
|Petkim
|116.393.166
|Tüpraş
|88.063.056
|İş Bankası (C)
|85.269.275
|Kardemir (D)
|81.708.952
|Doğuş Otomotiv
|79.845.543
|Koza Madencilik
|70.491.987
|Netaş Telekom.
|68.228.651
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.608.160
|Sabancı Holding
|64.172.079
|İpek Doğal Enerji
|54.994.544
|Pegasus
|53.705.139
|Türk Telekom
|52.606.281
|Ereğli Demir Çelik
|50.670.041