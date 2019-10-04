Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 545.151.304 Garanti Bankası 384.101.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 545.151.304
Garanti Bankası 384.101.284
ICBC Turkey Bank 205.361.296
Halkbank 177.187.335
Akbank 173.823.433
Kardemir (D) 147.639.233
Tüpraş 124.865.375
Vakıflar Bankası 120.658.062
Petkim 120.516.930
ASELSAN 115.309.553
Doğuş Otomotiv 111.761.172
Koza Madencilik 93.231.979
Türk Telekom 89.506.619
İpek Doğal Enerji 86.075.768
İş Bankası (C) 76.918.562
Pegasus 70.943.225
Sabancı Holding 70.405.963
Netaş Telekom. 59.746.922
Yapı ve Kredi Bank. 58.602.783
Turkcell 46.177.940
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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