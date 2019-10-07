Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.403.989.058
|Garanti Bankası
|828.570.608
|Halkbank
|444.557.055
|Akbank
|241.219.088
|Kardemir (D)
|218.951.565
|ASELSAN
|210.275.777
|ICBC Turkey Bank
|189.054.132
|Petkim
|182.062.641
|İş Bankası (C)
|178.651.382
|Vakıflar Bankası
|139.809.984
|Tüpraş
|105.848.453
|Koza Madencilik
|97.970.594
|Türk Telekom
|96.725.011
|Sabancı Holding
|96.660.110
|Pegasus
|89.262.726
|Ereğli Demir Çelik
|87.668.378
|Yapı ve Kredi Bank.
|87.373.597
|Emlak Konut GMYO
|84.115.350
|İpek Doğal Enerji
|77.903.668
|Koza Altın
|58.461.571